К чемпионату мира по хоккею в Минске появятся новые парковки и маршруты общественного транспорта

Новости Беларуси. Парковок к мировому первенству станет больше. На время чемпионата мира по хоккею в Минске возле крупных спортивных объектов дополнительно оборудуют более тысячи машино-мест.

Так, для устройства новых парковок возле «Чижовка-Арены» и «Минск-Арены» будут использовать дорожную сеть. Специальные знаки помогут водителям легко разыскать свободное место.

К чемпионату мира по хоккею столицу ждет прибавление и в парке общественного транспорта. Плюс 180 автобусов и немногим меньше троллейбусов. У последних появится и новый маршрут. Он свяжет Чижовку с Серебрянкой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валерий Шкуратов, директор ГУ «Столичный транспорт и связь»:

После реконструкции уличной дорожной сети в ближайшее время микрорайон Чижовка получит новые троллейбусные линии. В первую очередь, это 49-й троллейбусный маршрут, который свяжет наконец-то микрорайон Чижовка и микрорайон Серебрянка. Также маршрут свяжет и проходную Тракторного завода.

Кроме того, будет открыт новый скоростной автобусный маршрут, который сократит в два раза время доставки пассажиров с диспетчерской станции «Чижовка» до ближайшей станции метро.

Кроме того, мы открываем новый троллейбусный маршрут, который позволит жителям Чижовки кратчайшим путем добраться до пригородной станции «Карастояновой» и дальше выехать в долгиновском направлении.