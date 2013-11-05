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140 катков зальют нынешней зимой в Минске, будут оборудованы лыжные трассы и хоккейные площадки

05 ноября 2013 20:50
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Новости Минска. 140 катков зальют нынешней зимой в Минске. Встать на коньки смогут жители всех районов столицы. Работы по заливке начнутся сразу после наступления устойчивой минусовой температуры.

Кроме того, будут оборудованы 40 хоккейных коробок, открыто 20 лыжных трасс, а также несколько десятков пунктов проката спортивного инвентаря. На центральных городских катках традиционно организуют мастер-классы по обучению фигурному катанию на коньках, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

 

# Катки Минска

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