В Черногории стартовало первенство мира по шахматам среди юниоров

Лучшие молодые спортивные умы планеты собрались в Черногории, чтобы разыграть медали первенства мира по шахматам среди юниоров, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Участникам предстоят 11 туров по швейцарской системе. Контроль времени: 90 минут на 40 ходов, затем 30 минут на оставшуюся часть партии, с добавлением 30 секунд на каждое движение. Нашу страну представляют трое интеллектуалов. Это Максим Царук, Александра Тарасенко и Ксения Зеленцова. Они обладают достаточной квалификацией, чтобы бороться за самые высокие места в генеральной классификации.