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В Черногории стартовало первенство мира по шахматам среди юниоров

25 февраля 2025 17:27
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Лучшие молодые спортивные умы планеты собрались в Черногории, чтобы разыграть медали первенства мира по шахматам среди юниоров, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В Черногории стартовало первенство мира по шахматам среди юниоров-1

Участникам предстоят 11 туров по швейцарской системе. Контроль времени: 90 минут на 40 ходов, затем 30 минут на оставшуюся часть партии, с добавлением 30 секунд на каждое движение. Нашу страну представляют трое интеллектуалов. Это Максим Царук, Александра Тарасенко и Ксения Зеленцова. Они обладают достаточной квалификацией, чтобы бороться за самые высокие места в генеральной классификации. 

# Шахматы # Спортивные соревнования

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