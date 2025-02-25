Минское «Динамо» поднялось на второе место в индексе силы КХЛ

Подопечные Дмитрия Квартальнова удивили едва ли не всех экспертов. В матчах с более сильными соперниками, кроме «Витязя», естественно, наши парни сумели набрать максимум очков. Поверженными оказались «ЦСКА», московское «Динамо» и «Спартак». Как итог – белорусы поднялись на шестое место в таблице. До второй строки всего три пункта. Таким образом, финиш гладкого сезона ожидается очень нервным и напряженным. Следующий раз «Динамо» сыграет 27 февраля. На «Минск-Арене» примем «Спартак».