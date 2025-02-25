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Минское «Динамо» поднялось на второе место в индексе силы КХЛ

25 февраля 2025 17:25
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Такое не остается незамеченным. Феноменальная игра минского «Динамо» в выездной серии чемпионата КХЛ позволила занять второе место в индексе силы лиги. Прирост составил 9 позиций, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Минское «Динамо» поднялось на второе место в индексе силы КХЛ-1

Подопечные Дмитрия Квартальнова удивили едва ли не всех экспертов. В матчах с более сильными соперниками, кроме «Витязя», естественно, наши парни сумели набрать максимум очков. Поверженными оказались «ЦСКА», московское «Динамо» и «Спартак». Как итог – белорусы поднялись на шестое место в таблице. До второй строки всего три пункта. Таким образом, финиш гладкого сезона ожидается очень нервным и напряженным. Следующий раз «Динамо» сыграет 27 февраля. На «Минск-Арене» примем «Спартак».

# ХК Динамо-Минск # Хоккей

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