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В гандбольной SEHA-лиге стал известен календарь раунда плей-офф

25 февраля 2025 11:52
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В гандбольной SEHA-лиге стал известен календарь раунда плей-офф, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Четвертьфинальная стадия престижного турнира стартует 1 марта.

В этот день ждем белорусское классико. Действующий победитель турнира «Мешков Брест» в спорткомплексе «Виктория» примет гандболистов минского СКА. В другом матче Ставропольский «Виктор» дома сыграет с московским ЦСКА. 2 марта «Машека» в Могилеве встретится с «Зенитом» из Санкт-Петербурга, а на следующий день ждем поединок пермских и чеховских «медведей». Ответные встречи пройдут с 7 по 9 марта.

Напомним, в финале восточного дивизиона в прошлом сезоне «Мешков Брест» справился с «Чеховскими медведями» – 32:30, а в решающем поединке всей лиги обыграл северомакедонский «Еврофарм» – 35:31.

# Гандбол

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