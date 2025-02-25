Открытый чемпионат Беларуси по горнолыжному спорту проходит в Силичах

Крутые повороты, высокая скорость и филигранное чувство тела. В Силичах проходит открытый чемпионат Беларуси по горнолыжному спорту. За медали сражаются более 30 атлетов. Если добавить сюда национальное первенство, идущее параллельно, то число участников увеличивается до 200, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Лучших определяют в трех дисциплинах: слалом, слалом-гигант и супергигант. Чемпионат открытый, а значит, мастерство демонстрируют не только белорусы. Конкуренцию нашим спортсменам составляют лыжники из России. Каждый выкладывается по максимуму. В слаломе, к примеру, кроме скорости, важен точный расчет и идеальный заход на каждый поворот. Проверить форму после золота на профессиональных соревнованиях в Алтайском крае приехала лидер национальной команды Мария Шканова. Сезон еще не завершен. Чемпионат страны – отличная соревновательная практика.

Мария Шканова, спортсмен-инструктор национальной сборной Беларуси по горнолыжному спорту (слалом):

Выигрывать всегда приятно, где бы ты ни был, на каких бы соревнованиях ты ни выступал. Поэтому, конечно, эмоции положительные, позитивные. В целом, это чемпионат республики, это все равно важный старт в любом случае. Проведение и вообще, в принципе, все здесь замечательно. Спасибо и федерации, и Министерству спорта за возможность проводить такие соревнования. Вместе с опытными спортсменами, практики набираются и юные ребята. Они выявляют лучших в первенстве Беларуси. Возраст участников – от 7 лет. Тем не менее борьба и конкуренция здесь не менее напряженная, чем у взрослых.