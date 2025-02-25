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Открытый чемпионат Беларуси по горнолыжному спорту проходит в Силичах

25 февраля 2025 17:27
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Крутые повороты, высокая скорость и филигранное чувство тела. В Силичах проходит открытый чемпионат Беларуси по горнолыжному спорту. За медали сражаются более 30 атлетов. Если добавить сюда национальное первенство, идущее параллельно, то число участников увеличивается до 200, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Открытый чемпионат Беларуси по горнолыжному спорту проходит в Силичах-2

Лучших определяют в трех дисциплинах: слалом, слалом-гигант и супергигант. Чемпионат открытый, а значит, мастерство демонстрируют не только белорусы. Конкуренцию нашим спортсменам составляют лыжники из России.

Каждый выкладывается по максимуму. В слаломе, к примеру, кроме скорости, важен точный расчет и идеальный заход на каждый поворот. Проверить форму после золота на профессиональных соревнованиях в Алтайском крае приехала лидер национальной команды Мария Шканова. Сезон еще не завершен. Чемпионат страны – отличная соревновательная практика.

Открытый чемпионат Беларуси по горнолыжному спорту проходит в Силичах-4

Мария Шканова, спортсмен-инструктор национальной сборной Беларуси по горнолыжному спорту (слалом):
Выигрывать всегда приятно, где бы ты ни был, на каких бы соревнованиях ты ни выступал. Поэтому, конечно, эмоции положительные, позитивные. В целом, это чемпионат республики, это все равно важный старт в любом случае. Проведение и вообще, в принципе, все здесь замечательно. Спасибо и федерации, и Министерству спорта за возможность проводить такие соревнования. 

Вместе с опытными спортсменами, практики набираются и юные ребята. Они выявляют лучших в первенстве Беларуси. Возраст участников – от 7 лет. Тем не менее борьба и конкуренция здесь не менее напряженная, чем у взрослых.

Открытый чемпионат Беларуси по горнолыжному спорту проходит в Силичах-6

Александр Воловик, тренер по резерву сборной Беларуси по горнолыжному спорту:
Весь резерв у нас сейчас в хорошем состоянии. Выходит на пик формы. Мы заканчивать форму будем на финале Кубка России в Кировске. Ребята сегодня после первой попытки показали все лучшие результаты, что немало нас радует.

Открытый чемпионат Беларуси по горнолыжному спорту продлится три дня и завершится в четверг, 27 февраля.

# Спортивные соревнования

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