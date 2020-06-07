В чемпионате Беларуси по мини-футболу началась финальная серия

Новости Беларуси. 7 июня началась финальная серия мини-футбольного чемпионата Беларуси. За золото спорят оршанский «Витэн» и ВРЗ из Гомеля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 7 июня началась финальная серия мини-футбольного чемпионата Беларуси. За золото спорят оршанский «Витэн» и ВРЗ из Гомеля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Энергетики» трижды поднимались на вершину (правда, последний раз сделали это в 2013 году). А вот гомельчане ни разу не выигрывали золото чемпионата, зато четырежды занимали второе место.
Финальная серия продлится до трех побед одной из команд. Первый матч проходит в Орше и начался в 14:00.