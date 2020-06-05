Отборочный раунд мужского ЧЕ по волейболу пройдёт в январе

Новости Беларуси. Отборочный раунд мужского чемпионата Европы по волейболу переносится с августа на январь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Отборочный раунд мужского чемпионата Европы по волейболу переносится с августа на январь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Он будет проходить в формате двух турниров, а не по системе выездных и домашних матчей. Две страны, которые примут турниры, определятся уже на следующей неделе.
Сроки проведения отборочного раунда женского ЧЕ остаются теми же (конец августа). Меняется формат. Но, в отличие от мужчин, женщины сыграют только один турнир (страна-хозяйка также определится на следующей неделе).