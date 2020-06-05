Прямой эфир

Отборочный раунд мужского ЧЕ по волейболу пройдёт в январе

05 июня 2020 19:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Отборочный раунд мужского чемпионата Европы по волейболу переносится с августа на январь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отборочный раунд мужского ЧЕ по волейболу пройдёт в январе-1

Он будет проходить в формате двух турниров, а не по системе выездных и домашних матчей. Две страны, которые примут турниры, определятся уже на следующей неделе.

Отборочный раунд мужского ЧЕ по волейболу пройдёт в январе-4

Сроки проведения отборочного раунда женского ЧЕ остаются теми же (конец августа). Меняется формат. Но, в отличие от мужчин, женщины сыграют только один турнир (страна-хозяйка также определится на следующей неделе).

# Волейбол # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Все соскучились». В Минске рестартовал женский чемпионат Беларуси по хоккею на траве
05 июня 2020 19:54

«Все соскучились». В Минске рестартовал женский чемпионат Беларуси по хоккею на траве

Александр Бурый о теннисных турнирах: «Все хотят вырваться куда-то, поиграть»
05 июня 2020 15:09

Александр Бурый о теннисных турнирах: «Все хотят вырваться куда-то, поиграть»

12-й тур «Беларусбанк – Высшей лиги» по футболу. Расписание матчей
05 июня 2020 09:11

12-й тур «Беларусбанк – Высшей лиги» по футболу. Расписание матчей