Отборочный раунд мужского ЧЕ по волейболу пройдёт в январе

Новости Беларуси. Отборочный раунд мужского чемпионата Европы по волейболу переносится с августа на январь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он будет проходить в формате двух турниров, а не по системе выездных и домашних матчей. Две страны, которые примут турниры, определятся уже на следующей неделе.