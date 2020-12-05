В чемпионате Беларуси по хоккею сыграли ещё четыре матча. Вот результаты

Новости Беларуси. Четырьмя матчами продолжился чемпионат страны по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Выделим противостояние «Немана» и «Шахтера». В этом розыгрыше команды в Гродно еще не играли. Две предыдущие очные встречи соперников были в Солигорске и завершились победами «горняков» – 4:1, 4:2. В этот раз игра пошла по другому сценарию. Форвард «Шахтера» Роман Малиновский на 6-й минуте передал привет бывшей команде, воспользовавшись численным преимуществом.

К слову, игра в неравных составах определила исход встречи. Хозяева смогли сравнять счет в большинстве, и благодаря ему же гости снова вышли вперед. Нервным стал третий отрезок. За секунду до сирены Артем Левша сыграл на добивании и сделал счет 2:2. В овертайме польский легионер «Немана» Кристиан Дзюбиньски точным броском прервал неудачную серию «красно-черных» – 3:2. Победа команды Сидоренко.