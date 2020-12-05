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В чемпионате Беларуси по хоккею сыграли ещё четыре матча. Вот результаты

05 декабря 2020 19:32
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Новости Беларуси. Четырьмя матчами продолжился чемпионат страны по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Выделим противостояние «Немана» и «Шахтера». В этом розыгрыше команды в Гродно еще не играли. Две предыдущие очные встречи соперников были в Солигорске и завершились победами «горняков» – 4:1, 4:2. В этот раз игра пошла по другому сценарию. Форвард «Шахтера» Роман Малиновский на 6-й минуте передал привет бывшей команде, воспользовавшись численным преимуществом.

В чемпионате Беларуси по хоккею сыграли ещё четыре матча. Вот результаты-1

К слову, игра в неравных составах определила исход встречи. Хозяева смогли сравнять счет в большинстве, и благодаря ему же гости снова вышли вперед. Нервным стал третий отрезок. За секунду до сирены Артем Левша сыграл на добивании и сделал счет 2:2. В овертайме польский легионер «Немана» Кристиан Дзюбиньски точным броском прервал неудачную серию «красно-черных» – 3:2. Победа команды Сидоренко.

В чемпионате Беларуси по хоккею сыграли ещё четыре матча. Вот результаты-4

По броскам у соперников ничья, оба коллектива пытались поразить ворота друг друга 30 раз. В других встречах дня «Металлург» разгромил «Могилев» – 9:0, а «Динамо-Молодечно» прервало победную серию «Юности», которая длилась 15 матчей.

# Хоккей Беларуси # Роман Малиновский # Артем Левша # Кристиан Дзюбиньски # Андрей Сидоренко # Фотофакт

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