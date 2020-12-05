Волейбольный «Шахтёр» обыграл «Строитель» в матче чемпионата Беларуси

В начале первого сета команды шли вровень, однако затем «горняки» нашли свою игру и повели +5. В итоге – 25:19 после первого отрезка. Минчане было повели во второй партии, но растеряли преимущество, имея многочисленные ошибки на подаче. 25:20, и «Шахтер» оставил за собой второй сет. «Строитель» внес интригу, выиграв третью партию 25:23, однако на финал сил подопечным Сингаевского не хватило.