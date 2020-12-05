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Волейбольный «Шахтёр» обыграл «Строитель» в матче чемпионата Беларуси

05 декабря 2020 19:09
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Новости Беларуси. Волейбольное классико в Минске, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

5 декабря в перенесенном матче 9-го тура чемпионата Беларуси «Строитель» на домашней площадке принимал «Шахтер».

Волейбольный «Шахтёр» обыграл «Строитель» в матче чемпионата Беларуси-1

В начале первого сета команды шли вровень, однако затем «горняки» нашли свою игру и повели +5. В итоге – 25:19 после первого отрезка. Минчане было повели во второй партии, но растеряли преимущество, имея многочисленные ошибки на подаче. 25:20, и «Шахтер» оставил за собой второй сет. «Строитель» внес интригу, выиграв третью партию 25:23, однако на финал сил подопечным Сингаевского не хватило.

Волейбольный «Шахтёр» обыграл «Строитель» в матче чемпионата Беларуси-4

4:1 по партиям. Солигорск впереди.

# Волейбол # Александр Сингаевский # Фотофакт

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