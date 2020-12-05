Рауль Алонсо о матче с БГУФК-СКА: «Первые 10 минут были непростыми, но позже мы стали контролировать игру»

Новости Беларуси. Мужской чемпионат страны по гандболу продолжается, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 5 декабря «Мешков Брест» приехал на рандеву к БГУФК-СКА.
Новости Беларуси. Мужской чемпионат страны по гандболу продолжается, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 5 декабря «Мешков Брест» приехал на рандеву к БГУФК-СКА.
У команды Рауля Алонсо сейчас весьма насыщенный график, что могло позволить «студентам» отнять заветные очки. Однако боевой настрой «мешковцев» был явно сильнее. К 7-й минуте БГУФК вели 6:3. Испанский наставник решил взять тайм-аут, и это дало свои плоды. После свистка на перерыв «Мешков Брест» вел +10. Во второй половине разрыв в счете стал лишь увеличиваться. Как итог – 40:23, победа парней Алонсо.
Рауль Алонсо, главный тренер ГК «Мешков Брест»:
Мы довольны победой. Два дня назад у нас был непростой матч в Лиге чемпионов, необходимо было найти нужный баланс для игры на достойном уровне. Первые 10 минут были непростыми, но позже мы стали контролировать игру. Я доволен, что могу активно проводить ротацию и давать всем их игровые минуты.
Следующий матч «мешковцы» проведут уже в рамках Лиги чемпионов 9 декабря против венгерского ПИКа. В параллельном матче СКА не ощутил особых проблем и был сильнее «Машеки» 34:26.