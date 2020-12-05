Кубок мира по биатлону. Вот какие результаты показали белорусы в гонках 5 декабря

В финском Контиолахти продолжается второй этап Кубка мира по биатлону. 5 декабря состоялись две гонки, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В финском Контиолахти продолжается второй этап Кубка мира по биатлону. 5 декабря состоялись две гонки, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Сперва на трассу выходили мужчины, они соревновались в пасьюте. Победитель спринта Тарьей Бе уже на первой лежке допустил три промаха и лишил себя подиума. По ходу гонки долгое время лидировал его брат Йоханнес Бе. К последней стойке норвежец прибежал вместе с Себастьяном Самуэльсоном. Швед сделал на один неточный выстрел меньше, удержал лидерство до финиша и победил. Вторым финишировал француз Фабьен Клод. Бронза у младшего Бе.
Лучшим у белорусов стал Максим Воробей. Допустив пять промахов в гонке, он финишировал 34-м.
Затем пришел черед женской эстафеты. Беларусь представлял квартет в составе Динары Алимбековой, Ирины Кручинкиной, Анны Сола и Елены Кручинкиной. После первого этапа наша команда лидировала. Однако у Ирины Кручинкиной случились проблемы на лежке. Спортсменка ушла на два штрафных круга.
Победила команда Швеции, вторыми стали представительницы Франции, третье место у немецкого квартета.