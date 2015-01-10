В чемпионате Беларуси по баскетболу среди мужских команд 9 января стартовал второй этап

Новости Беларуси. В мужском баскетбольном чемпионате страны стартовал второй этап – участники отныне будут разделены на шестерки. Клубы верхней половины первые игры проводили 9 января.

Трио лидеров синхронно и ожидаемо праздновало победы. Легче других положить два очка в копилку получилось у второй команды «Цмоков». Парни Георгия Кондрусевича на своей площадке переиграли БГУ.

«Студенты» практически не оказали оппоненту сопротивления, проиграв 50 на 98. Четверть сотни очков в актив победителей положил Евгений Белянков.

После того, как еще на первом этапе дубль «драконов» переиграл на выезде «Гродно», от молодой дружины минчан можно ждать и дальнейших сюрпризов. Впрочем, тренерский штаб предпочитает решать задачи постепенно.

Георгий Кондрусевич, главный тренер БК «Цмоки-2»:

Для молодой команды нет слабых-сильных соперников. У них есть свое, то, что они должны в первую очередь переломать, сделать то, что нужно. Для них любое юношеское «хи-хи», «ха-ха» дается сразу негативным результатом. Поэтому у них настрой на каждую игру.

В других матчах дня «Гродно» на выезде разгромил «Борисфен», а гомельский «Сож» дома переиграл витебчан. В турнирной таблице сегодняшние победители по-прежнему идут вровень, сообщили в программе «СТВ-Спорт».