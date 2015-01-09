Кубок Беларуси по современному пятиборью среди женщин прошел 9 января в Минске

Новости Беларуси. Кубок Беларуси как репетиция финала Кубка мира. Как известно, в 2015 году наша страна примет у себя один из трех главных стартов по современному пятиборью.

В июне рыцари пяти качеств будут соревноваться на двух базах – Университета физкультуры и Республиканского конно-спортивного центра в Ратомке.

Логистически объекты расположены как нельзя лучше. В бассейне БГУФКа пройдут соревнования по плаванию, в легкоатлетическом манеже – по фехтованию.

А пока тартановую дорожку опробовали участники Кубка страны. Комбинированный вид – бег и стрельба – предшествовал верховой езде. По традиции участие в турнире приняли спортсмены из Литвы. Наши гости привезли не первый состав и конкурировать с хозяевами не могли.

А белорусские пятиборцы были настроены серьезно, ведь идет отбор в команду на международные старты. Да и на домашний финал Кубка мира еще надо попасть.

Как организаторы белорусы получат небольшую квоту, но и спортивный принцип никто не отменял. В зачет пойдут выступления на трех кубковых этапах из четырех. Ближайший из них состоится в феврале в США.

На сегодня лучшую готовность показала Ольга Силкина. 10 января определится победитель Кубка Беларуси у мужчин, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Анатолий Ткаченко, главный тренер национальной сборной Беларуси по современному пятиборью:

Это сложный вид. И прогнозы – последнее дело. Конечно, опытные спортсменки. Сейчас до Олимпийских игр осталось два года. Мы надеемся, прежде всего, на Анастасию Прокопенко, Екатерину Орел, Татьяну Елизарову. У мужчин побольше: там до восьми человек набирается, которые будут конкурировать за попадание в основной состав и в борьбу за олимпийские лицензии.