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В ЧБ по хоккею продолжается полуфинальная серия плей-офф. Какой матч называют самым непредсказуемым?

23 марта 2021 14:20
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Новости Беларуси. В чемпионате Беларуси по хоккею продолжается полуфинальная серия плей-офф, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 23 марта состоится четвертый матч в паре «Шахтер» – «Гомель».  

Пожалуй, данное противостояние считается на этом этапе наиболее непредсказуемым. «Рыси» дважды вырывали победу, уступая по ходу встречи. Так случилось и в предыдущий раз, когда команда Стася отыгралась со счета 1:3. Результат делает тройка Скоренов – Нестеров – Ревенко. А Герман Нестеров возглавляет список бомбардиров плей-офф. Сейчас на его счету 14 очков в 10 матчах.  

В ЧБ по хоккею продолжается полуфинальная серия плей-офф. Какой матч называют самым непредсказуемым?-1

У солигорчан таким лидером можно назвать Андрея Феклистова, который выиграл бомбардирскую гонку в регулярном чемпионате, в нокаут-раунде на его счету 9 очков в 5 матчах.  

В ЧБ по хоккею продолжается полуфинальная серия плей-офф. Какой матч называют самым непредсказуемым?-4

Сейчас счет в серии до четырех побед 2:1 в пользу гомельчан. Напомним, 22 марта «Юность» обыграла «Металлург» – 4:0 и повела в серии – 2:1.  

# Хоккей Беларуси # Сергей Стась # Александр Скоренов # Герман Нестеров # Игорь Ревенко # Андрей Феклистов # Фотофакт

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