В ЧБ по хоккею продолжается полуфинальная серия плей-офф. Какой матч называют самым непредсказуемым?

Новости Беларуси. В чемпионате Беларуси по хоккею продолжается полуфинальная серия плей-офф, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 23 марта состоится четвертый матч в паре «Шахтер» – «Гомель».

Пожалуй, данное противостояние считается на этом этапе наиболее непредсказуемым. «Рыси» дважды вырывали победу, уступая по ходу встречи. Так случилось и в предыдущий раз, когда команда Стася отыгралась со счета 1:3. Результат делает тройка Скоренов – Нестеров – Ревенко. А Герман Нестеров возглавляет список бомбардиров плей-офф. Сейчас на его счету 14 очков в 10 матчах.