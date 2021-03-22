За выход на ЧМ по гандболу белоруски сыграют с командой Черногории

Новости Беларуси. Команда Черногории стала соперником женской сборной Беларуси по гандболу в матче плей-офф квалификации чемпионата мира, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Первый матч мы проведем на выезде. Ответный, естественно, дома. Пока точное расписание уточняется. Однако известны приблизительные сроки. Первый раз дружины встретятся 16 или 17 апреля. Второй раз – спустя неделю.