В ЧБ по хоккею досрочно определился ещё один участник плей-офф

В чемпионате Беларуси по хоккею досрочно определился еще один четверть финалист. Это стало известно после победы «Динамо-Молодечно» над «Витебском», рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Исход встречи решился в серии буллитов – 4:3. «Динамовцы» поднялись на пятое место и присоединились к «Юности», «Витебску», «Неману» и «Металлургу», которые вышли в четвертьфинал ранее. Действующий чемпион «Металлург» на выезде был сильнее «Могилева» – 4:3. Для клуба из Жлобина этот успех стал шестым в семи последних встречах. Также со счетом – 4:3 «Славутич» в гостях был сильнее «Локомотива». После этой победы смоленский клуб поднялся на 7 место, оршанцы идут восьмыми. Чемпионат Беларуси продолжится сегодня четырьмя матчами.