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В Минске проходит международный турнир по самбо на призы Президента Беларуси

11 февраля 2025 11:49
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Сотни участников, 21 комплект наград и два соревновательных дня. Лидеры мирового самбо собрались в Минске, чтобы вновь определить сильнейшего на международном турнире на призы Президента Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске проходит международный турнир по самбо на призы Президента Беларуси-2

Помимо хозяев на коврах столичного Дворца спорта сражаются представители 8 стран – сильнейшие спортсмены России, Болгарии, Германии и республик средней Азии. Конкуренция серьезная. Для наших самбистов этот турнир главный национальный старт года. По его итогам определится выездной состав на чемпионат Европы, который пройдет уже в апреле. Так что борьба идет не только за призы, но и за места в сборной.

В Минске проходит международный турнир по самбо на призы Президента Беларуси-4

Иван Нетов, тренер сборной Болгарии:
В Беларуси все на самом высоком уровне. Соревнования на мировом уровне. Организация очень отличная. Это первый старт в новом году для спортсменов. И это очень важно.

В Минске проходит международный турнир по самбо на призы Президента Беларуси-6

Вероника Козловская, первый заместитель председателя Белорусской федерации самбо:
Чем больше к нам приезжает именитых спортсменов, тем интереснее борьба. Опять же наша молодежь, которая растет на конкурентах. И в принципе, это просто красиво.

У турнира на призы Президента Беларуси богатая история. Он до сих пор значится в календаре международной федерации. За годы существования в турнире принимали участие многократные победители планетарных и континентальных форумов.

# Вероника Козловская # Спортивные соревнования

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