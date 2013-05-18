Новости Беларуси. В Беларуси возродили традицию проведения Спартакиад среди кадетов. Сегодня, 18 мая, в Минске прошли соревнования, которые после многолетнего перерыва объединили суворовцев всех девяти белорусских училищ. Ратное дело предполагает и хорошую физическую подготовку, утверждают организаторы первой Спартакиады.

Обычно дисциплинированные кадеты сегодня не скрывают своих эмоций. Впрочем, здесь, как и в их повседневной жизни, действует принцип «один за всех и все за одного».

Все эти ребята, в отличие от многих своих ровесников, еще в 13 лет определились с призванием — быть военными. Захар Наумов четыре года назад просто поставил родителей перед фактом, что хочет учиться в Суворовском училище.

Захар Наумов, воспитанник Минского военного суворовского училища:

Мне захотелось попробовать свои силы, посмотреть, что это такое, хлебнуть военной жизни. Каждый мужчина должен стоять за свою родину. За каждым мужчиной есть своя семья, свои родные, которых нужно защитить.

Сколько в Беларуси мальчишек с такими же взглядами на жизнь, стало понятно три года назад, когда в нашей стране открылось сразу 9 кадетских училищ. Учеба и спорт здесь шагают рядом. Ведь ратное дело предполагает и хорошую физическую подготовку. Первая республиканская Спартакиада среди кадетских училищ — тому яркий пример.

Дмитрий Быковский, подполковник, старший преподаватель военно-технического факультета БНТУ:

Ребята, которые сегодня участвуют в Спартакиаде училищ, этим доказывают, что престиж службы есть и это очень радует. Это говорит о хороших традициях, о том, что дети стремятся быть защитниками Родины.

Максим Мисько, первый заместитель председателя Белорусского суворовско-нахимовского союза:

Мы считаем, что кадетское, суворовское образование — это наиболее эффективный способ подготовки мужчин не только к военной, но и государственной службе.

Многие ребята пришли в кадетские училища, последовав примеру родителей. Максим Клицук из семьи военных. Служила даже его мама. Но родители не делали выбор за сына, Максим сам с детства мечтал об армии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Максим Клицук, курсант 3-го курса Института пограничной службы Республики Беларусь:

Все детство провел на танках, в кругу солдат, все это меня привлекало. В детском садике я кричал, что буду военным. Суворовское училище — это школа жизни. Закалку дают военную. Кажется, приходят ребята12-13 лет… Что они могут? А уже за первый год они возмужают. Форма вначале висит, а потом становится такая подтянутая на них. Там люди становятся личностями.