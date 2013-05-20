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В Гродно проходит финальный турнир по гандболу «Стремительный мяч»

20 мая 2013 17:15
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Новости Беларуси. Гродно принимает финальный турнир республиканских соревнований по гандболу «Стремительный мяч» среди юношей и девушек.

За главный приз сражаются 8 лучших команд со всей Беларуси. Откроет турнир матч соперников из Гродненской области.

Отметим, в этом году в отборочных состязаниях «Стремительного мяча» участвовали несколько тысяч будущих гандбольных звезд. Это учащиеся не только спецшкол, но и обычных. Кроме спортивных состязаний, финалистов в Гродно ждёт насыщенная культурная программа, а также множество ценных призов и подарков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Юдчик, государственный тренер Республики Беларусь по гандболу:
Мы преследуем цель популяризации, это в первую очередь. Так как в финальном этапе принимают участие сборные команды областей, мы ежегодно находим подающих надежды спортсменов.

Анастасия Николаевич, участница турнира (Минск):
Для нас этот турнир очень серьёзный, мы к нему готовились. Но мы приехали только за первым местом.

# Государственная политика в области спорта # Государственная политика

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