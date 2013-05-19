Прямой эфир

Тренер чемпионки мира по гребле на байдарках и каноэ Ирины Помеловой рассказала о секретах воспитания победителей

19 мая 2013 16:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Триумф силы и воли. Работники физической культуры и спорта Беларуси отметили накануне свой профессиональный праздник. Программа «Центральный регион» на СТВ не смогла обойти эту дату. Съемочная группа побывала в гостях у женщины, судьба которой стала знаковой для всей страны. Сегодняшняя героиня - Людмила Дрозд, старший тренер, преподаватель отделения гребли на байдарках и каноэ Минского государственного областного училища олимпийского резерва. Ее воспитанница Ирина Помелова, чемпионка мира по гребле на байдарках и каноэ, завоевала бронзу на Олимпиаде в Лондоне.

О своей работе и семье Людмила Дрозд рассказала в программе «Центральный регион» на СТВ.

# Гребля

Другие новости рубрики

Все новости
В Беларуси возродили традицию проведения Спартакиад среди кадетов
18 мая 2013 17:32

В Беларуси возродили традицию проведения Спартакиад среди кадетов

Велопарад в Минске приурочили ко Дню работника физической культуры и спорта
18 мая 2013 14:36

Велопарад в Минске приурочили ко Дню работника физической культуры и спорта

В минском Дворце спорта - этап Кубка мира по художественной гимнастике с участием 27 спортсменок
17 мая 2013 07:56

В минском Дворце спорта - этап Кубка мира по художественной гимнастике с участием 27 спортсменок