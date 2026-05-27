Белорусские пловцы завоевали два серебра в первый день международных соревнований Mare Nostrum

Белорусские пловцы медально стартовали в первый день второго этапа международных соревнований Mare Nostrum, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Турнир принимает Франция.

На дистанции 50 метров баттерфляем Анастасия Кулешова завоевала серебряную награду. Ее результат – 26,13 секунды. Победительнице белоруска уступила всего 0,02 секунды. На аналогичной дистанции у мужчин Григорий Пекарский также стал серебряным призером. Он преодолел дистанцию за 23,26 секунды. Алина Змушко на стометровке брассом финишировала четвертой, и Илья Шиманович в этой же дисциплине у мужчин показал четвертый результат. Позже в финале на дистанции 200 метров на спине выступит наша Анастасия Шкурдай.