В БГУФК прошёл День открытых дверей

Новости Беларуси. Белорусский государственный университет физической культуры распахнул свои двери для всех желающих, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В день открытых дверей для школьников традиционно провели экскурсии по учебному корпусу, университетскому городку и спортивным объектам. Потенциальные абитуриенты смогли посмотреть на жизнь студентов «изнутри», а переживающие родители – задать все волнующие вопросы волонтерам.

Для того, чтобы поступить в БГУФК, недостаточно сертификатов ЦТ, нужно сдать и внутренние экзамены – ряд физических упражнений.

Большинство абитуриентов этим, конечно, не испугать, однако для сомневающихся в своих силах есть специальные подготовительные курсы: как по предметам ЦТ, так и по физподготовке.

Татьяна Журавлёва, заведующая подготовительным отделением БГУФК:

Наши преподаватели знают все необходимые нормативы, нацеливают ребят на сдачу всех нормативов. Поскольку все испытания по физической культуре проходят на учебно-спортивной базе нашего университета, то ребята могут привыкнуть к этим объектам, чтобы во время практических испытаний чувствовать себя уверенно.