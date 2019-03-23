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В БГУФК прошёл День открытых дверей

23 марта 2019 18:21
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Новости Беларуси. Белорусский государственный университет физической культуры распахнул свои двери для всех желающих, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В БГУФК прошёл День открытых дверей -1

В день открытых дверей для школьников традиционно провели экскурсии по учебному корпусу, университетскому городку и спортивным объектам. Потенциальные абитуриенты смогли посмотреть на жизнь студентов «изнутри», а переживающие родители – задать все волнующие вопросы волонтерам.  

В БГУФК прошёл День открытых дверей -4

Для того, чтобы поступить в БГУФК, недостаточно сертификатов ЦТ, нужно сдать и внутренние экзамены – ряд физических упражнений.    

В БГУФК прошёл День открытых дверей -6

Большинство абитуриентов этим, конечно, не испугать, однако для сомневающихся в своих силах есть специальные подготовительные курсы: как по предметам ЦТ, так и по физподготовке.   

В БГУФК прошёл День открытых дверей -9

Татьяна Журавлёва, заведующая подготовительным отделением БГУФК:   
Наши преподаватели знают все необходимые нормативы, нацеливают ребят на сдачу всех нормативов. Поскольку все испытания по физической культуре проходят на учебно-спортивной базе нашего университета, то ребята могут привыкнуть к этим объектам, чтобы во время практических испытаний чувствовать себя уверенно.   

В БГУФК прошёл День открытых дверей -12

Вдохновить своим примером абитуриентов пришли студенты БГУФК: серебряный призер зимней Универсиады этого года биатлонист Максим Воробей и чемпион Универсиады, фристайлист Артем Башлаков.  

В БГУФК прошёл День открытых дверей -15

# Государственная политика в области спорта # Татьяна Журавлёва # Фотофакт

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