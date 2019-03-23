Определились победители теннисного турнира Royal Сup Оpen

Новости Беларуси. Когда до профессионального уровня еще нужно потренироваться, а в теннис играть очень хочется – на помощь придет турнир для любителей Royal Cup Open, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Когда до профессионального уровня еще нужно потренироваться, а в теннис играть очень хочется – на помощь придет турнир для любителей Royal Cup Open, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
За 2 года существования организаторы провели более 30 соревнований. География участников не ограничивается лишь Минском: попробовать себя съезжаются любители со всей страны. На протяжении этого месяца проходили игры в одиночном мужском разряд. Николай Стрельцов, выиграв у оппонента, завоевал свой уже 4-ый титул. А вот в смешанном разряде сильнее всех оказались Анна Малахович и Эдуард Жуковский.
Эдуард Жуковский, победитель в смешанном разряде:
В этом турнире мы начали с 1/8 финала. В плане психологическом для нас этот турнир был самым тяжелым, потому что соперники были такие нестандартные, по этому поводу мы с Аней искали свою игру и согласованность в наших действиях. Это был интересный турнир.