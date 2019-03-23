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Полуфинальные матчи проходят в мужском Чемпионате Беларуси по волейболу

23 марта 2019 17:57
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Новости Беларуси. В мужской части чемпионата Беларуси по волейболу начался жаркий период, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Полуфинальные матчи проходят в мужском Чемпионате Беларуси по волейболу-1

Команды вышли на тропу полуфинальных матчей. С прошлогодним чемпионом – солигорским «Шахтером» – играет дебютант сезона гомельская «Энергия». А столичному «Строителю» противостоит «Марко-ВГТУ» из Витебска. Заметим, что команда из северного региона впервые за 15 лет пробилась в полуфинал.

Полуфинальные матчи проходят в мужском Чемпионате Беларуси по волейболу-4

Правда, подопечные Александра Сингаевского практически обеспечили себе выход в финал. Учитывая, что плей-офф играется до 3 побед, «Строитель» уже в двух встречах оказался сильнее гостей: 3:0 по партиям и вчера, и сегодня. Заметим, что следующие 2 игры столичники проведут на выезде.   

Полуфинальные матчи проходят в мужском Чемпионате Беларуси по волейболу-7

Полуфинальные матчи проходят в мужском Чемпионате Беларуси по волейболу-9

Константин Панасенко, блокирующий ВК «Строитель»:
Я думаю, мы позволили сопернику вчера играть так, как они сыграли. Сегодня сыграли немножечко сильнее мы. Были больше сконцентрированы и меньше ошибались. Я сегодня мало сыграл, а команда сыграла намного чище, чем вчера. К финалу мы подходим в оптимальной форме.   

# Волейбол # К;онстантин Панасеко # Фотофакт

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