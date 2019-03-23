Александра Саснович в 25-й день рождения проиграла Каролин Возняцки

Новости Беларуси. В американском Майами продолжается теннисный турнир категории «Премьер», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Увы, но складывается он для белорусских теннисистов пока что неудачно. В женском и мужском одиночных разрядах у нас больше не осталось представителей. Последней выбыла Александра Саснович.

Белоруска не справилась с опытнейшей датчанкой – Каролин Возняцки. Поражение в двух партиях – 4:6, 4:6. Ранее «одиночку» покинули Илья Ивашко, Вера Лапко, Арина Соболенко и Виктория Азаренко.