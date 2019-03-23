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Александра Саснович в 25-й день рождения проиграла Каролин Возняцки

23 марта 2019 17:46
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Новости Беларуси. В американском Майами продолжается теннисный турнир категории «Премьер», сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Александра Саснович в 25-й день рождения проиграла Каролин Возняцки -1

Увы, но складывается он для белорусских теннисистов пока что неудачно. В женском и мужском одиночных разрядах у нас больше не осталось представителей. Последней выбыла Александра Саснович.    

Александра Саснович в 25-й день рождения проиграла Каролин Возняцки -4

Белоруска не справилась с опытнейшей датчанкой – Каролин Возняцки. Поражение в двух партиях – 4:6, 4:6. Ранее «одиночку» покинули Илья Ивашко, Вера Лапко, Арина Соболенко и Виктория Азаренко.   

Александра Саснович в 25-й день рождения проиграла Каролин Возняцки -7

Зато порадовала Лидия Морозова. Она вместе с Шуко Аоямой прошли во второй круг парных соревнований. Интернациональный тандем легко переиграл японок Мию Като – Макото Ниномия – 6:3, 6:4. В турнире женских дуэтов сыграет и Виктория Азаренко. Ее партнершей на этом турнире будет австралийка Эшли Барти.    

# Теннис # Фотофакт

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