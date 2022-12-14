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В Бешенковичах открыли многофункциональную спортивную площадку

14 декабря 2022 16:12
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Новости Беларуси. Новогодний подарок от Президентского спортивного клуба получили жители Бешенковичей. В городском поселке открыли многофункциональную спортивную площадку, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В Бешенковичах открыли многофункциональную спортивную площадку-1

Комплекс под открытым небом – это турники, шведская лестница, боксерская груша, а также площадка для баскетбола. Современное оснащение адаптировано под людей с ограниченными возможностями. Спорткомплекс такого характера – единственный в городе. Установлен он в центральном парке, который пользуется популярностью среди местных жителей. К тому же рядом находится средняя школа, детский сад, стадион. Пустовать площадка не будет даже зимой, заверяют начинающие спортсмены.

В Бешенковичах открыли многофункциональную спортивную площадку-4

Станислав Вонсик, житель Бешенковичей:
У нас в Бешенковичах таких площадок не было. И то, что сейчас ее здесь построили, это очень хорошо. Нашей молодежи теперь есть где заниматься.

В Бешенковичах открыли многофункциональную спортивную площадку-7

Владислав Романчук, житель Бешенковичей:
Я занимался дома. Теперь, когда появилась площадка, я буду ходить сюда заниматься на турниках, брусьях.

В Бешенковичах открыли многофункциональную спортивную площадку-10

В Бешенковичском районе это уже второй проект, реализованный при поддержке Президентского спортивного клуба и местных властей. Летом похожий комплекс открылся в Уле. В перспективе спортивную инфраструктуру планируют расширить. В 2024 году Бешенковичи примут областные «Дожинки». В качестве подарка местным жителям планируют возвести физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном.

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# Государственная политика в области спорта # Станислав Вонсик # Владислав Романчук # Фотофакт

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