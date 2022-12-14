В Бешенковичах открыли многофункциональную спортивную площадку

Новости Беларуси. Новогодний подарок от Президентского спортивного клуба получили жители Бешенковичей. В городском поселке открыли многофункциональную спортивную площадку, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Комплекс под открытым небом – это турники, шведская лестница, боксерская груша, а также площадка для баскетбола. Современное оснащение адаптировано под людей с ограниченными возможностями. Спорткомплекс такого характера – единственный в городе. Установлен он в центральном парке, который пользуется популярностью среди местных жителей. К тому же рядом находится средняя школа, детский сад, стадион. Пустовать площадка не будет даже зимой, заверяют начинающие спортсмены.

Станислав Вонсик, житель Бешенковичей:

У нас в Бешенковичах таких площадок не было. И то, что сейчас ее здесь построили, это очень хорошо. Нашей молодежи теперь есть где заниматься.

Владислав Романчук, житель Бешенковичей:

Я занимался дома. Теперь, когда появилась площадка, я буду ходить сюда заниматься на турниках, брусьях.