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В Беларуси стартовали игры 3-го тура в лиге «Мяч над сеткой» для девушек младше 14 лет

30 января 2024 20:25
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В лиге «Мяч над сеткой» принимают участие команды со всей Беларуси. В соревнованиях представлены семь возрастных групп. Это один из самых массовых проектов Президентского спортивного клуба, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В Беларуси стартовали игры 3-го тура в лиге «Мяч над сеткой» для девушек младше 14 лет-1

Во вторник, 30 января, стартовали игры 3-го тура предварительного этапа для девушек, чей возраст не превышает 14 лет. Здесь за победные баллы ведут борьбу шесть команд. Участницы играют по круговой системе. После четвертого заключительного этапа определятся по две лучшие дружины в группе, которые и выйдут в финал.

В Беларуси стартовали игры 3-го тура в лиге «Мяч над сеткой» для девушек младше 14 лет-4

Людмила Кулешова, тренер команды СДЮШОР Гомельского района:
Мы первый год участвуем вообще, поэтому, естественно, мы проигрываем по тактике игры, но это очень интересно. Еще раз ребенка стимулирует к наиболее ответственному отношению к тренировочному процессу. Значит, ребенка стимулирует к тому, чтобы проанализировать свои технические способности, и это огромный вклад в их спортивную карьеру.

В Беларуси стартовали игры 3-го тура в лиге «Мяч над сеткой» для девушек младше 14 лет-7

Маргарита Гурина, тренер команды СДЮШОР «Минск-1»:
Основная задача у нас, волейбольного клуба «Минск», – подготовка игроков для дубля. Создают конкуренцию, конкретно я бы назвала команду Витебской области. Там есть три команды, в которых есть хорошие игроки. Именно на Олимпийских днях молодежи они соберутся вместе, и будет очень тяжело.

Финальная часть турнира «Мяч над сеткой» запланирована на май. Традиционно завершающую стадию соревнований принимает Минск.

# Волейбол # Людмила Кулешова

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