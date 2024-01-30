В Беларуси стартовали игры 3-го тура в лиге «Мяч над сеткой» для девушек младше 14 лет

В лиге «Мяч над сеткой» принимают участие команды со всей Беларуси. В соревнованиях представлены семь возрастных групп. Это один из самых массовых проектов Президентского спортивного клуба, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Во вторник, 30 января, стартовали игры 3-го тура предварительного этапа для девушек, чей возраст не превышает 14 лет. Здесь за победные баллы ведут борьбу шесть команд. Участницы играют по круговой системе. После четвертого заключительного этапа определятся по две лучшие дружины в группе, которые и выйдут в финал.

Людмила Кулешова, тренер команды СДЮШОР Гомельского района:

Мы первый год участвуем вообще, поэтому, естественно, мы проигрываем по тактике игры, но это очень интересно. Еще раз ребенка стимулирует к наиболее ответственному отношению к тренировочному процессу. Значит, ребенка стимулирует к тому, чтобы проанализировать свои технические способности, и это огромный вклад в их спортивную карьеру.