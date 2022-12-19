В Беларуси погода явно на стороне биатлонистов и лыжников. Что делать, когда международные старты закрыты?

Новости Беларуси. Пока Европа из-за отсутствия снега чуть не лишилась возможности провести Кубок мира по биатлону, в Беларуси и России в 2022 году погода явно на стороне зимних видов спорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Да, международные старты для нас закрыты, но занимать скамейку запасных белорусские спортсмены не намерены. Небесная канцелярия щедро одарила страну снегом. Для плодотворных тренировок и соревнований есть все: и возможности, и мотивация. На снежной трассе побывала Юлия Мычка.

Юлия Мычка, корреспондент:

Если для коммунальных служб изобилие снега – это одни проблемы, то для спортсменов, которые становятся на лыжи, снег – большой подарок. В этом году тот редкий случай, когда пушки с искусственным снегом не работают. Небесная канцелярия сполна одарила Могилевскую область ледяными осадками.

Тот самый снег, от которого так яро стараются избавиться в Могилеве, за городом на лыжероллерной трассе, наоборот, тщательно берегут. Сугробы по колено здесь укатали в отличное ледяное шоссе. В 2021 году наши лыжные гонщики из-за нехватки снега на родине тренироваться ездили к соседям в Мурманск. Зато в 2022-м серебряный путь длиною почти в 4 километра дает возможность разогнаться как следует и, как говорят сами спортсмены, услышать за спиной ветер.

Сергей Громыко, тренер-преподаватель отделения по лыжным гонкам Могилевского училища олимпийского резерва:

Очень нам повезло с погодой, много снега, уже не помнится, когда столько было. Тренируемся мы, готовимся к республиканским соревнованиям. Ребята наши также участвуют в первенстве России.

До обеда лыжные гонщики делят трассу с биатлонистами. Воспитанники Могилевского училища олимпийского резерва наматывают круги, идут на ускорение. И пока одни только готовятся к большим стартам, другие уже удачно финишировали на всероссийских лыжных гонках в Тюмени. Учащаяся Могилевского училища олимпийского резерва климовчанка Анна Мачехина в гонке на 15 километров из 100 соперниц-юниоров к финишу пришла четвертой. Показать такой высокий результат среди россиян (так сказать, законодателей моды в этом виде спорта) – дорого стоит.

Сергей Громыко:

Они тренируются со сборной командой национальной, показывают, что мы тоже конкурентоспособны на самом высоком уровне. Пока у Беларуси нет возможности показать свои результаты на международной арене. Но те, кто грезит об олимпе, рук не опустили. Да, национальным сборным нелегко, зато молодежи теперь зеленый свет. Есть и мотивация, и возможности.

Олег Перепечкин, тренер-преподаватель отделения биатлона Могилевского училища олимпийского резерва:

Даже есть какой-то плюс в этом. Если взять спортсменов, которые не входят в основной состав национальной команды, но где-то рядом, близко, молодежь. И они, допустим, сейчас бегают на России, соревнуются со сборной России, с сильнейшими лыжниками, биатлонистами российскими. Уже через три дня на соревнования в Новополоцк, на Кубок Белорусской федерации биатлона, отправится 16-летняя Александра Сазанкова, неоднократный победитель и призер республиканских соревнований.

Александра Сазанкова, учащаяся Могилевского училища олимпийского резерва:

Самое сложное – это собраться с мыслями. Подготовка идет, тренер с нами работает и психологически настраивает. Для меня самое сложное – стрельба, потому что здесь отчасти моего профессионализма пока не хватает. И иногда очень важна удача. Время, когда спорт стал частью политики, Саша готова переждать, но не на скамейке запасных, а, наоборот, в упорных тренировках.