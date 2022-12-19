Кубок едет в Аргентину. Кто отличился в финале мундиаля?

Сборная Аргентины выиграла чемпионат мира по футболу. В финальном матче южноамериканцы в серии пенальти взяли верх над представителями Франции, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В первом тайме солировали будущие победители. Вначале отличился Месси, а затем – Ди Мария. Трехцветные долго и тщетно пытались взломать оборону Аргентины. А удалось это только под занавес противостояния. Мбаппе умудрился забить 2 гола за 2 минуты. 90 минут завершились вничью. В дополнительное время вновь свое веское слово сказал Месси, выведя свою дружину вперед – 3:2. Но следом контраргумент привел Мбаппе. Вновь равенство – 3:3. И все-таки Аргентина дожала соперника. Случилось это в серии пенальти.