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Кубок едет в Аргентину. Кто отличился в финале мундиаля?

19 декабря 2022 11:51
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Сборная Аргентины выиграла чемпионат мира по футболу. В финальном матче южноамериканцы в серии пенальти взяли верх над представителями Франции, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Кубок едет в Аргентину. Кто отличился в финале мундиаля?-1

В первом тайме солировали будущие победители. Вначале отличился Месси, а затем – Ди Мария. Трехцветные долго и тщетно пытались взломать оборону Аргентины. А удалось это только под занавес противостояния. Мбаппе умудрился забить 2 гола за 2 минуты. 90 минут завершились вничью. В дополнительное время вновь свое веское слово сказал Месси, выведя свою дружину вперед – 3:2. Но следом контраргумент привел Мбаппе. Вновь равенство – 3:3. И все-таки Аргентина дожала соперника. Случилось это в серии пенальти.

Кубок едет в Аргентину. Кто отличился в финале мундиаля?-3

Таким образом, латиноамериканцы в третий раз в истории стали лучшим футбольным коллективом на планете.

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# Чемпионат мира по футболу # Лионель Месси # Килиан Мбаппе

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