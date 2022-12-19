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Баскетболистки клуба «Горизонт» стали обладательницами кубка Беларуси

19 декабря 2022 11:47
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Женский баскетбольный клуб «Горизонт» – обладатель кубка Беларуси. В титульном противостоянии была повержена «Олимпия», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Баскетболистки клуба «Горизонт» стали обладательницами кубка Беларуси-1

Поединок держал в напряжении до самой финальной сирены. А итоговая разница составила всего-то два очка. Тем не менее этого хватило, чтобы взять трофей. В составе победительниц самой результативной стала Юлия Василевич. Она же была признана  МVP всего Кубка.

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# Баскетбол # Юлия Василевич # Фотофакт

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