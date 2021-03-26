В Беларуси он возрождён 24 года назад. В Минске проходит турнир «Золотая шайба»

Новости Беларуси. Финальный турнир «Золотой шайбы» в младшей возрастной группе дивизиона Б стартовал в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В спорткомплексе «Чижовка-Арена» игры будут проходить 26 и 27 марта. Участвуют дружины из городов и районов страны, где нет крытых ледовых арен.

История турнира «Золотая шайба» берет начало в 1964-м. В Беларуси он возрожден по инициативе главы государства 24 года назад.