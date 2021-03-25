Главный тренер команды «Двина» о «Золотой шайбе»: всегда волнение есть, ну, успокаиваем, настраиваем

Новости Беларуси. «Вiлейскiя Шчупакi», «Кадинские Львы» – это не новые виды животных, а названия команд, которые участвуют в младшей группе ежегодных детских соревнований по хоккею «Золотая шайба», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В эти дни на льду малой арены комплекса «Чижовка» ребята в возрасте от 12 до 14 лет соревнуются в финальной части турнира. Особенность этой группы участников в том, что все они приехали из районов, в которых нет крытых ледовых арен. Из 72 команд, которые участвовали в отборочных раундах, до финального этапа добрались лишь пять: «Двина» из Верхнедвинска, «Альянс», представляющий Лельчицкий район, «Алмаз» из Дятлово, «Вiлейскiя Шчупакi» и «Кадинские Львы» из Могилевского района.

Вячеслав Богушевич, главный тренер хоккейной команды «Двина» (Витебская область):

Всегда волнение есть. У нас тут воротчик говорит: «Практически ночь не спал». Пришел сегодня утром, в автобус садится заспанный такой. То есть, конечно, у каждого волнение присутствует. Ну, успокаиваем, настраиваем. Уличный хоккей предполагает, что стали на лед и практически без замен. Берем выносливостью. И сейчас будем применять такой метод, и я думаю, что должен сработать.