Баскетбол. «Горизонт» вышел в финал женского чемпионата Беларуси

Новости Беларуси. В женском чемпионате Беларуси по баскетболу известен первый финалист плей-офф. Им ожидаемо стал победитель регулярного чемпионата «Горизонт», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В полуфинальной серии девушки из Минской области катком прошлись по команде «БГУ-Цмоки» – 3:0. В первых двух поединках подопечные Трофимовой привозили оппоненткам не менее 30 очков. Последний матч серии исключением не стал: в четверг, 25 марта, «Горизонт» одержал викторию – 79:35.

Второй участник финала будет известен позже. Им станет победитель противостояния между минскими «Цмоками» и гродненской «Олимпией». Эта серия стартует в столице на выходных.