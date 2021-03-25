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Баскетбол. «Горизонт» вышел в финал женского чемпионата Беларуси

25 марта 2021 19:06
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Новости Беларуси. В женском чемпионате Беларуси по баскетболу известен первый финалист плей-офф. Им ожидаемо стал победитель регулярного чемпионата «Горизонт», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Баскетбол. «Горизонт» вышел в финал женского чемпионата Беларуси-1

В полуфинальной серии девушки из Минской области катком прошлись по команде «БГУ-Цмоки» – 3:0. В первых двух поединках подопечные Трофимовой привозили оппоненткам не менее 30 очков. Последний матч серии исключением не стал: в четверг, 25 марта, «Горизонт» одержал викторию – 79:35.

Второй участник финала будет известен позже. Им станет победитель противостояния между минскими «Цмоками» и гродненской «Олимпией». Эта серия стартует в столице на выходных.

# Баскетбол # Наталья Трофимова # Фотофакт

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