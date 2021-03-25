Экстралига. «Гомель» обыграл «Шахтёр» и впервые за 12 лет вышел в финал

Новости Беларуси. Хоккейный клуб «Гомель» обыграл «Шахтер» в пятом матче полуфинальной серии экстралиги и вышел в финал плей-офф, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Счет, однако, открыли солигорчане. Уже на старте игры Ремезов мощно махнул от синей и прошил голкипера «рысей». Но уже полторы минуты спустя цифры сравнялись: отличился Бойко, за которым не уследили сразу трое игроков хозяев. В середине второго периода Карабанов опять вывел «Шахтер» вперед, но ненадолго. «Гомелю» снова хватило полторы минуты, чтобы восстановить паритет – постарался Сусло.

Все решилось в финальной трети, где сильнее оказались именно «рыси»: результат – 4:3. Таким образом, «Гомель» сыграет в финале чемпионата страны впервые за 12 лет.

Компанию «рысям» в золотой дуэли может составить «Юность», если вечером 26 марта на своем льду обыграет «Металлург».