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Экстралига. «Гомель» обыграл «Шахтёр» и впервые за 12 лет вышел в финал

25 марта 2021 20:46
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Новости Беларуси. Хоккейный клуб «Гомель» обыграл «Шахтер» в пятом матче полуфинальной серии экстралиги и вышел в финал плей-офф, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Экстралига. «Гомель» обыграл «Шахтёр» и впервые за 12 лет вышел в финал-1

Счет, однако, открыли солигорчане. Уже на старте игры Ремезов мощно махнул от синей и прошил голкипера «рысей». Но уже полторы минуты спустя цифры сравнялись: отличился Бойко, за которым не уследили сразу трое игроков хозяев. В середине второго периода Карабанов опять вывел «Шахтер» вперед, но ненадолго. «Гомелю» снова хватило полторы минуты, чтобы восстановить паритет – постарался Сусло.

Все решилось в финальной трети, где сильнее оказались именно «рыси»: результат – 4:3. Таким образом, «Гомель» сыграет в финале чемпионата страны впервые за 12 лет. 

Компанию «рысям» в золотой дуэли может составить «Юность», если вечером 26 марта на своем льду обыграет «Металлург».

# Хоккей Беларуси # Никита Ремезов # Владислав Бойко # Игорь Карабанов # Фотофакт

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