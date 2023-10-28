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20 тысяч долларов за бронзу – организаторы Всемирных игр дружбы озвучили призовые

28 октября 2023 10:14
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Организаторы Всемирных игр дружбы озвучили призовые стартов. Победитель получит 40 тысяч долларов, серебряные призеры – 30 тысяч, бронзовые – 20 тысяч долларов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

20 тысяч долларов за бронзу – организаторы Всемирных игр дружбы озвучили призовые-1

Медали соревнований будут изготовлены из чистого золота, серебра и бронзы. Всемирные игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Одним из городов проведения соревнований также рассматривается Минск. В программу войдут 27 видов спорта – 22 олимпийских и 5 неолимпийских. Планируется, что соревнования будут проводиться раз в четыре года и не будут являться альтернативой Олимпийским играм.

# Спортивные соревнования # Фотофакт

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