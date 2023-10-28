Хоккеисты «Динамо-Шинника» на выезде обыграли российскую «Академию Михайлова» в МХЛ

Первый период сложился для белорусской команды неудачно: «бобры» пропустили две безответные шайбы. На старте второй 20-минутки отличился Степан Звягин. И сократил отставание. А за 5 минут до окончания периода Илья Лахнов отправил шайбу в дальний угол и восстановил равновесие – 2:2. В третьем периоде белорусская дружина трижды реализовала численное преимущество – шайбы забрасывали Салыга, Михалев и Липский. На финише встречи «михайловцы» дважды поразили ворота белорусов, но итоговая победа осталась за «Динамо-Шинником» – 5:4.