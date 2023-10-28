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Хоккеисты «Динамо-Шинника» на выезде обыграли российскую «Академию Михайлова» в МХЛ

28 октября 2023 14:54
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Хоккеисты «Динамо-Шинника» в МХЛ провели заключительный поединок выездной серии. Соперником команды Андрея Михалева была «Академия Михайлова», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккеисты «Динамо-Шинника» на выезде обыграли российскую «Академию Михайлова» в МХЛ-1

Первый период сложился для белорусской команды неудачно: «бобры» пропустили две безответные шайбы. На старте второй 20-минутки отличился Степан Звягин. И сократил отставание. А за 5 минут до окончания периода Илья Лахнов отправил шайбу в дальний угол и восстановил равновесие – 2:2. В третьем периоде белорусская дружина трижды реализовала численное преимущество – шайбы забрасывали Салыга, Михалев и Липский. На финише встречи «михайловцы» дважды поразили ворота белорусов, но итоговая победа осталась за «Динамо-Шинником» – 5:4.

# Хоккей # Фотофакт

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