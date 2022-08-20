Футбол. «Энергетик-БГУ» вышел на первое место таблицы чемпионата

Новости Беларуси. В рамках 18-го тура чемпионата Беларуси по футболу состоялись три матча. «Энергетик-БГУ» в гостях минимально обыграл «Слуцк» – 2:1, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. В рамках 18-го тура чемпионата Беларуси по футболу состоялись три матча. «Энергетик-БГУ» в гостях минимально обыграл «Слуцк» – 2:1, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Счет в противостоянии на 25-й минуте открыли хозяева, однако во втором отрезке поединка минчане сумели дважды поразить ворота соперников, забросив на 50-й и 84-й минутах. Для «Слуцка» это четвертое поражение кряду. Столичные футболисты после победы вышли на первое место в турнирной таблице. БАТЭ располагается на второй позиции, отставая на балл. Свой матч борисовчане проведут 21 августа дома против клуба «Днепр» из Могилева. Также 20 августа «Витебск» разгромил «Арсенал» – 3:0, а «Белшина» с аналогичным счетом – «Гомель».