Футбол. «Энергетик-БГУ» вышел на первое место таблицы чемпионата

Счет в противостоянии на 25-й минуте открыли хозяева, однако во втором отрезке поединка минчане сумели дважды поразить ворота соперников, забросив на 50-й и 84-й минутах. Для «Слуцка» это четвертое поражение кряду. Столичные футболисты после победы вышли на первое место в турнирной таблице. БАТЭ располагается на второй позиции, отставая на балл. Свой матч борисовчане проведут 21 августа дома против клуба «Днепр» из Могилева. Также 20 августа «Витебск» разгромил «Арсенал» – 3:0, а «Белшина» с аналогичным счетом – «Гомель».