Третий этап спартакиады Союзного государства для детей и юношества стартовал в Могилеве

Новости Беларуси. 230 ребят из Беларуси и России в течение 5 дней посоревнуются в теннисе, волейболе и стритболе. На спортивных состязаниях обе стороны представили по 15 команд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Реализация таких масштабных белорусско-российских спортивных проектов является одним из основных направлений развития массового физкультурного движения в Союзном государстве, ориентированного на укрепление дружбы и сотрудничества молодежи двух стран.

Иван Бамбиза, руководитель Представительства Постоянного Комитета Союзного государства в Москве:

Здесь состав участников - наше подрастающее поколение, та молодежь, которая будет формировать наши спортивные достижения (достижения Беларуси, России - Союзного государства) на международной арене, на европейских чемпионатах, на Олимпийских играх.

Программой спартакиады предусмотрена и культурно-развлекательная программа: дискотеки, экскурсии, массовое катание на коньках. Таким образом, у ребят будет достаточно времени для общения и обмена впечатлениями.

Анна Выприцкая, участник спартакиады (Россия):

Я приехала из Оренбургской области. Там мы активно занимаемся спортом. Сюда привезли свои достижения. Тут мне очень нравится. Конечно, соперники сильные. В гостинице понравилось, город очень чистый.