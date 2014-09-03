Белорусская спортсменка Марина Арзамасова стала Чемпионкой Европы-2014 по легкой атлетике в беге на 800 метров

Лето завершилось сразу несколькими победами белорусских спортсменов. Например, Марина Арзамасова стала Чемпионкой Европы по легкой атлетике в беге на 800 метров.

Тяжело ли далось это европейское золото, какие эмоции?

Марина Арзамасова, Чемпионка Европы-2014 по легкой атлетике в беге на 800 метров:

Тяжело. Легко никогда не бывает. В первую очередь - это многодневный и многолетний кропотливый труд, который выливается в успешное выступление. И там, конечно, все было легко. Все складывалась, как по сценарию. Потому, что все было отработано и подготовлено.

Вы сразу выбрали для себя этот вид спорта? С чего всё начиналось?

Марина Арзамасова, Чемпионка Европы-2014 по легкой атлетике в беге на 800 метров:

Все началось с того, что я родилась в спортивной семье. Моя мама также Чемпионка Европы по легкой атлетике. Правда, в беге на 1500 метров, рекорд Беларуси стоит. Потрясающий результат, к которому я стремлюсь. 1 минута 56 секунд - выдающийся результат. Первые свои шаги я делала на стадионе. Мне рассказывал мамин тренер, что она прихватила коляску, ушла бегать. Оставила меня на его попечение. И я начала ходить на стадионе. Она возвращается к коляске, а он говорит: «Твоя дочка ходит!» Мой папа тоже был достаточно сильным спортсменом - прыгал в высоту.

Вы вернулись с чемпионата. Почувствовали разницу? Количество фанатов добавилось? Встречали Вас?

Марина Арзамасова, Чемпионка Европы-2014 по легкой атлетике в беге на 800 метров:

Сейчас повышенное внимание со стороны прессы и простых людей. Если честно, да, узнают на улице. Буквально недавно переходила дорогу, мужчина в машину садился, выскочил: «Можно мне для дочери автограф?». Приятно. Поражает число болельщиков и любителей спорта именно заграницей. В Европе коллекционеры спортивных автографов. Спортсменов встречают и ждут возле гостиниц, автобусов, стадионов… Показывают распечатанные фотографии, которые нужно подписывать.

На Вашей страничке в соцсети появилась такая фраза: «Теперь я точно знаю: невозможное - возможно!». Это утверждение появилось после соревнований?

Марина Арзамасова, Чемпионка Европы-2014 по легкой атлетике в беге на 800 метров:

Да. Я всегда верила в это и верю! Это жизненный девиз! Сейчас это получило очередное подтверждение. Труд, желание и упорство обязательно приведут к самым лучшим достижениям.

Для Вас это, видимо, серьезное соревнование, но Вы поставили себе планку выше… И впереди - ответственные и серьезные соревнования.

Марина Арзамасова, Чемпионка Европы-2014 по легкой атлетике в беге на 800 метров:

Да. Нужно достойно завершить этот сезон. Впереди еще три старта. Этап «Бриллиантовой лиги», соревнования серии «Мирового вызова», и самый главный старт - Кубок мира, где я попала в команду Европы. Надо еще немножко постараться, поработать…

Это ответственность, когда ты уже чемпион и нужно «не подкачать», а оправдать свой высокий титул. Как справляются с этим спортсмены такого уровня?

Марина Арзамасова, Чемпионка Европы-2014 по легкой атлетике в беге на 800 метров:

Нужно не расслабляться и помнить, что гораздо легче взобраться на какую-то вершину, чем вернуться.

У Вас есть такой соперник, на которого Вы ориентируетесь, или Вы боретесь сами с собой во время старта?

Марина Арзамасова, Чемпионка Европы-2014 по легкой атлетике в беге на 800 метров:

В основном на всех коммерческих соревнованиях есть …. Так называемый «заяц». Он разгоняется, бежит по указанной отметке, по указанному времени - 400 метров и 600 метров. Нужно пробежать по определенному времени. Спортсмены на него ориентируются и тянутся за ним. Это сделано для того, чтобы был более высокий результат. Очень часто из-за того, что соревнования происходят довольно-таки часто, спортсмены устают, никто быстро бежать не хочет.

Хватает ли времени на семью?

Марина Арзамасова, Чемпионка Европы-2014 по легкой атлетике в беге на 800 метров:

Времени хватает на все! У меня даже не стоит выбора какого-то. Мой муж, Илья, тоже занимается спортом. Долгое время тренировался в одной группе со мной, но потом закончил и пошел работать на обычную работу. Он мне очень помогает. Перед Чемпионатом Европы он взял на работе двухнедельный отпуск, чтобы помочь мне. Бегал со мной. Участвовал в самых главных контрольных тренировках. Дочка Сашенька - это наш «новогодний подарочек», как мы её называем. Она родилась 29 декабря. Это наше солнышко, лучик, счастье… Очень весёлая девочка. И зимой после зимнего Чемпионата Европы я её немножко расстроила, потому что я заняла третье место, а она всегда мне говорит: «Мама, я хочу, чтобы ты занимала всегда только первые места!» Она начала плакать, все её стали успокаивать, объяснять, что третье место - это тоже хорошо, медали за это дают. Она сказала: «Нет, я люблю, когда мама кубки привозит!».

А она будет продолжать… «кубки собирать»?

Марина Арзамасова, Чемпионка Европы-2014 по легкой атлетике в беге на 800 метров:

Всё зависит только от её желания! Талант, конечно, тоже играет большую роль, но основное - это трудолюбие и собственное желание человека.