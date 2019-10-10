Устроили флагшеринг: как поддерживают болельщики сборную Беларуси в игре с эстонцами

Новости Беларуси. Сборная Беларуси по футболу проводит матч отборочного турнира к чемпионату Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На стадионе «Динамо» «белыя крылы» принимают гостей из Эстонии. Позади первый тайм этого поединка, и своими впечатлениями о нем готова поделиться Екатерина Лихошапко.

Екатерина Лихошапко, корреспондент:

Завершился первый тайм, счет пока не открыт, но от этого игра менее интересной не становится. Наша национальная сборная в последний раз играла тут, на «Динамо», год назад, и многие уже успели соскучиться по игре сборной.