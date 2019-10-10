«Начало хорошее, но нельзя расслабляться». Осинцев о победе мини-футбольной «Столицы» в Лиге чемпионов УЕФА

Парни Евгения Осинцева на родном паркете Дворца Спорта «Уручье» разгромили нидерландский «Ховокуб». В составе «айтишников» отличились Руслан Лазюк, Николай Грицына, Владимир Жигалко, Олег Горбенко и Александр Ольшевский. А покер в матче оформил нападающий Павел Раговик – 9:1. Минчане набирают три очка и захватывают лидерство в группе.

Павел Раговик, нападающий МФК «Столица»: Команда выиграла. Это только первая игра. Поздравляю всех с победой! Задача стоит – пройти в следующий раунд. Впереди еще две игры. Главное – не расслабляться, с таким же настроением, концентрацией подойти, чтобы спокойно выйти в следующий раунд.

Евгений Осинцев, главный тренер МФК «Столица»:

Начало хорошее, но нельзя расслабляться. То есть эту игру нужно забыть. Да, мы провели сегодня хорошую игру, качественную игру, практически выполнили стратегический план на игру, который у нас был. Всем парням большое спасибо! Играли до конца, отнеслись профессионально, не расслаблялись ни в какой ситуации.

Во втором матче первого игрового дня балканский «Либурни» сыграл вничью с французским «Тулоном» – 5:5. Именно с командой из Франции «Столица» сыграет 10 октября. Матч начнется в 19.30.