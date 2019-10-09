Михаил Мархель о матче с эстонцами: «Постараемся играть в атаку»

Напомним, что 6 сентября на выезде в Таллине наши футболисты одержали победу – 2:1, а в предстоящем матче постараются закрепить результат.

Новости Беларуси. Сборная Беларуси 10 октября в рамках квалификации к Евро – 2020 сыграет с командой Эстонии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Состоялась пресс-конференция главного тренера и одного из игроков сборной, а чуть позже прошла открытая тренировка команды. По сравнению с выездными матчами, «белокрылые» обновились: из вратарей добавились Антон Чичкан и Егор Хаткевич. У защитников – Александр Мартынович, Олег Веретило. А в полузащитниках – Павел Савицкий. Из нападающих сейчас в ростере Денис Лаптев и Виталий Лисакович.

Наставник сборной подчеркнул, что предстоящие матчи очень важны. Они помогут определиться с основой команды, которая сыграет в плей-офф Лиги наций будущей весной.