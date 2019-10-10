Стадион «Динамо» вошёл в топ-15 крупных футбольных арен СНГ

Новости Беларуси. Один из самых больших и вместительных. Стадион «Динамо» в Минске попал в топ-15 футбольных арен в странах СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Конкурс провели среди сборных-участниц отбора на чемпионат Европы по футболу 2020 года. «Динамо» готов принимать легкоатлетические соревнования самого высокого уровня.