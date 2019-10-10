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Стадион «Динамо» вошёл в топ-15 крупных футбольных арен СНГ

10 октября 2019 17:23
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Новости Беларуси. Один из самых больших и вместительных. Стадион «Динамо» в Минске попал в топ-15 футбольных арен в странах СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Стадион «Динамо» вошёл в топ-15 крупных футбольных арен СНГ-1

Конкурс провели среди сборных-участниц отбора на чемпионат Европы по футболу 2020 года. «Динамо» готов  принимать легкоатлетические соревнования самого высокого уровня. 

Стадион «Динамо» вошёл в топ-15 крупных футбольных арен СНГ-4

И стадион это уже доказал. Вспомнить хотя бы II Европейские игры и  исторический матч Европа – США.

# Государственная политика в области спорта # Фотофакт

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