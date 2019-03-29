Победитель Кубка Победы по конкуру: «Хотим попасть на финал в Москву»

Новости Беларуси. Беларусь впервые принимает этап кубка победы по конному спорту, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Эта турнирная серия проводится уже в третий раз. В 2019 соревнования впервые вышли за границы России: с 27 по 30 марта этап по конкуру принимает «Ратомка».

Помимо спортивной части, есть и культурная. На этот раз тема этапа – оборона Брестской крепости. Соревнования открытые, однако в этом году участие принимают только белорусы: всего 80 пар. Успешное выступление дома позволит нашим конникам выйти в финал Кубка Победы, который в начале мая пройдет в России.

Спортсменам достаточно успешно выступить в один из двух соревновательных дней а также в финале, который пройдет 30 марта. Полдела уже сделали Александр Березовский и его Джордан.

Александр Березовский, победитель и призер Кубка Победы по конкуру:

Очень сильный и хороший турнир. Рады и дети – мы привезли детей, привезли молодых лошадей. Для основных всадников тоже хорошие высоты. Все это для развития. Хотим попасть на финал в Москву.