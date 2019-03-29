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Победитель Кубка Победы по конкуру: «Хотим попасть на финал в Москву»

29 марта 2019 20:38
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Новости Беларуси. Беларусь впервые принимает этап кубка победы по конному спорту, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Победитель Кубка Победы по конкуру: «Хотим попасть на финал в Москву»-1

Эта турнирная серия проводится уже в третий раз. В 2019 соревнования впервые вышли за границы России: с 27 по 30 марта этап по конкуру принимает «Ратомка».

Победитель Кубка Победы по конкуру: «Хотим попасть на финал в Москву»-4

Помимо спортивной части, есть и культурная. На этот раз тема этапа – оборона Брестской крепости. Соревнования открытые, однако в этом году участие принимают только белорусы: всего 80 пар. Успешное выступление дома позволит нашим конникам выйти в финал Кубка Победы, который в начале мая пройдет в России.

Победитель Кубка Победы по конкуру: «Хотим попасть на финал в Москву»-7

Спортсменам достаточно успешно выступить в один из двух соревновательных дней а также в финале, который пройдет 30 марта. Полдела уже сделали Александр Березовский и его Джордан.

Победитель Кубка Победы по конкуру: «Хотим попасть на финал в Москву»-10

Александр Березовский, победитель и призер Кубка Победы по конкуру:
Очень сильный и хороший турнир. Рады и дети – мы привезли детей, привезли молодых лошадей. Для основных всадников тоже хорошие высоты. Все это для развития. Хотим попасть на финал в Москву.

Победитель Кубка Победы по конкуру: «Хотим попасть на финал в Москву»-13

30 марта пройдет финал этапа Кубка Победы. А в апреле «Ратомка» вновь примет эти соревнования – правда, на этот раз уже по выездке.

Победитель Кубка Победы по конкуру: «Хотим попасть на финал в Москву»-16

# Конный спорт # Александр Березовский # Фотофакт

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