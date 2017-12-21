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Успех сразу двух белорусских волейбольных команд на евроарене

21 декабря 2017 20:45
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Новости Беларуси. Праздник на белорусской волейбольной улице. Сразу два клуба – солигорский «Шахтер» и минский «Строитель» – успешно провели ответные сражения на евроарене, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Успех сразу двух белорусских волейбольных команд на евроарене-1

Успех сразу двух белорусских волейбольных команд на евроарене-3

«Горняки» второй раз подряд одолели финский «Хурикани» (на этот раз со счетом 3:1), и вышли в 1/8 финала Кубка ЦЭВ. «Строитель» же в Кубке вызова не оставил шансов швейцарской Лозанне, которой две недели назад уступил в гостях 2:3.

Подробности минского триумфа в сюжете.

# Волейбол

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