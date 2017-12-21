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Белорусская хоккейная молодежная сборная проиграла в товарищеском матче команде из США

21 декабря 2017 20:35
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Новости Беларуси. Белорусская хоккейная молодежка провела второй товарищеский матч в рамках подготовки к чемпионату мира, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

19 декабря парни Юрия Файкова обыграли соперников из команды Баффало U-20. На этот раз белорусские хоккеисты были разгромлены сверстниками из США, действующими чемпионами мира.

Итоговый счет – 0:14, не может не внушать тревогу за скорый старт нашей молодежки в элитном дивизионе чемпионата мира. Дебютную игру турнира белорусы проведут со шведами 26 декабря. А до этого им еще предстоит товарищеская встреча с командой Словакии.

# Хоккей Беларуси

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