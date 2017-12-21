«Динамовцам» не удалось вырвать победу у ярославского «Локомотива»

Новости Беларуси. Минское «Динамо» провел второй матч последней в 2017 году выездной серии регулярного чемпионата КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В Ярославле зубры соперничали с хоккеистами «Локомотива». Железнодорожники нынче в огне – у них 10 побед в 12 матчах. Впрочем, и бело-синие приехали с хорошим настроением и надеждой поправить турнирное положение – двумя днями ранее «Динамо» обыграло на выезде лидера сезона СКА.