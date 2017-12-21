Прямой эфир

«Динамовцам» не удалось вырвать победу у ярославского «Локомотива»

21 декабря 2017 20:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Минское «Динамо» провел второй матч последней в 2017 году выездной серии регулярного чемпионата КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Динамовцам» не удалось вырвать победу у ярославского «Локомотива»-1

 

«Динамовцам» не удалось вырвать победу у ярославского «Локомотива»-4

В Ярославле зубры соперничали с хоккеистами «Локомотива».  Железнодорожники нынче в огне – у них 10 побед в 12 матчах. Впрочем, и бело-синие приехали с хорошим настроением и надеждой поправить турнирное положение – двумя днями ранее «Динамо» обыграло на выезде лидера сезона СКА.

«Динамовцам» не удалось вырвать победу у ярославского «Локомотива»-6

По итогам игры, минское «Динамо» проиграло ярославскому «Локомотиву» со счетом 2:3

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Все мужики красавцы – выстояли, выложились и подняли Кубок». В Гродно определен обладатель хоккейного Кубка Салея
21 декабря 2017 20:02

«Все мужики красавцы – выстояли, выложились и подняли Кубок». В Гродно определен обладатель хоккейного Кубка Салея

Напряженная баскетбольная игра «Цмоков» и «Медведей»: итог – перевес в одно очко
21 декабря 2017 19:25

Напряженная баскетбольная игра «Цмоков» и «Медведей»: итог – перевес в одно очко

Сенсационная победа минского «Динамо» в Петербурге: как это было
20 декабря 2017 15:22

Сенсационная победа минского «Динамо» в Петербурге: как это было