«Все мужики красавцы – выстояли, выложились и подняли Кубок». В Гродно определен обладатель хоккейного Кубка Салея

Новости Беларуси. В ответной финальной дуэли между Неманом и Гомелем дело дошло до серии буллитов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Основное время закончилось вничью 2:2 (точно так же, как и в первой гомельской игре), а десятиминутный овертайм оказался бесплодным. Ну а героем хоккейной лотереи суждено было стать гомельчанину Герману Нестерову. Он оказался единственным, кто реализовал свою попытку. Таким образом, «рыси» стали обладателями национального Кубка в пятый раз в истории.

Герман Нестеров, нападающий ХК «Гомель»:

В третьем периоде добавили, вытащили игру, где-то стояли на «ножах». В меньшинстве ложились под шайбы, большинства практически не было, одно большинство за игру. Но все мужики красавцы – выстояли, выложились и подняли Кубок.

Игорь Ревенко, нападающий ХК «Гомель»:

Настраивались только на победу, никаких мыслей других не было, мы были уверены в себе и вот, слава богу, выиграли!