Прямой эфир

Баскетбол. Матч между Великобританией и Беларусью перенесён из-за отмены международных рейсов

26 февраля 2022 22:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Квалификационный матч чемпионата мира-2023 между сборными Великобритании и Беларуси, который должен был пройти 28 февраля в Ньюкасле, перенесен на неопределенный срок, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Баскетбол. Матч между Великобританией и Беларусью перенесён из-за отмены международных рейсов-1

Причины – отмена международных рейсов, трудности с получением виз, а также на основании рекомендаций советника ФИБА по безопасности в Европе.  

Напомним, эта дуэль должна была стать ответной. А первое противостояние между странами ожидалось в Минске 25 февраля, но его постигла та же участь.  

# Баскетбол # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Белорусские лыжники не вышли в четвертьфинал спринта в Лахти
26 февраля 2022 22:04

Белорусские лыжники не вышли в четвертьфинал спринта в Лахти

Крэйг Вудкрофт: ожидаем очень сложной серии двух равных команд. Все должны играть как единое целое
25 февраля 2022 20:16

Крэйг Вудкрофт: ожидаем очень сложной серии двух равных команд. Все должны играть как единое целое

НХЛ. Евгений Оксентюк признан первой звездой матча «Техас» – «Айова»
25 февраля 2022 20:13

НХЛ. Евгений Оксентюк признан первой звездой матча «Техас» – «Айова»