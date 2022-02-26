Баскетбол. Матч между Великобританией и Беларусью перенесён из-за отмены международных рейсов

Новости Беларуси. Квалификационный матч чемпионата мира-2023 между сборными Великобритании и Беларуси, который должен был пройти 28 февраля в Ньюкасле, перенесен на неопределенный срок, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Причины – отмена международных рейсов, трудности с получением виз, а также на основании рекомендаций советника ФИБА по безопасности в Европе.

Напомним, эта дуэль должна была стать ответной. А первое противостояние между странами ожидалось в Минске 25 февраля, но его постигла та же участь.